Jadwiga Emilewicz zapowiada pakiet mieszkaniowy

Jak zapowiada, resort przygotowuje pakiet mieszkaniowy, zawierający m.in. dopłaty do czynszów i wsparcie finansowe dla gminnych czy miejskich spółek mieszkaniowych, które pozwolą budować tańsze mieszkania.

"Koronawirus uświadomił nam, że bezpieczeństwo to nie tylko ropa i gaz, nie tylko obronność, ale także substancje czynne, które służą do produkcji leków. Wiele lat temu wyeksportowaliśmy produkcję tych substancji do Indii i Chin. Dziś wygra ta gospodarka, która szybciej tę dziedzinę odbuduje u siebie. Dlatego przygotowujemy program wsparcia farmacji i biotechnologii, który chcielibyśmy jak najszybciej uruchomić" - powiedziałą wicepremier w rozmowie z "Gościem Niedzielnym".