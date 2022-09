Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu gazowym?

Ogrzewanie gazowe – wady i zalety

Zalety ogrzewania gazowego można przedstawić w kilku punktach: wygoda użytkowania,

bezobsługowy system,

możliwość podgrzewania ciepłej wody użytkowej,

wysoka sprawność działania,

brak konieczności przeznaczania dodatkowego pomieszczenia na montaż kotła,

niska emisja szkodliwych substancji chemicznych do atmosfery. Na pierwszy plan przy ogrzewaniu gazowym wysuwa się wygoda eksploatacji całego systemu. Ogrzewanie gazowe jest komfortowe w użytkowaniu i przynosi komfort termiczny na zadanym przez użytkownika poziomie. Kotły gazowe bardzo dobrze współpracują z ogrzewaniem podłogowym, czyli niskotemperaturowym źródłem ciepła. Dzięki niemu można zrezygnować z montażu tradycyjnych grzejników w pomieszczeniach, zyskując więcej miejsca i swobodę aranżacji.

Korzystanie z ogrzewania gazowego jest właściwie bezobsługowe, ogranicza się ono do wskazywania pożądanej temperatury na sterowniku systemu. Należy również pamiętać o konieczności wykonywania corocznego przeglądu kotła.

Kocioł gazowy zapewni nie tylko ciepło we wnętrzach, ale w tym samym czasie może być wykorzystywany na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej. Jest to wysokosprawne urządzenie grzewcze, które ma możliwość osiągnięcia dużej sprawności, w odniesieniu do wartości opałowej paliwa wynoszącej ponad 100 proc.

Nie ma potrzeby wygospodarowania na montaż kotła na gaz osobnego pomieszczenia w domu. Ma on wymiary mniej więcej takie, jak znane z bloków wielorodzinnych junkersy do podgrzewania wody, dlatego można go umieścić np. w łazience. To czysty kocioł, który nie wymaga też gromadzenia w osobnym pomieszczeniu materiałów opałowych.

Podczas spalania gazu ziemnego czy LPG dochodzi do emisji znacznie mniejszej ilości tlenków azotu i węgla oraz dwutlenku węgla, jeśli porównywać ją ze spalaniem węgla czy oleju opałowego.

Niestety, ale ogrzewanie gazowe ma również swoje wady. W pierwszej kolejności należy wspomnieć o kilku z nich: wysokie koszty startowe inwestycji,

mogące się pojawić problemy z uzyskaniem przyłącza do sieci gazowej,

ograniczenie dostępności gazu,

wzrost cen błękitnego paliwa. Na niekorzyść ogrzewania gazowego przemawiają koszty, jakie trzeba ponieść na początek – na kocioł i wykonanie projektu przyłącza gazowego. W wielu lokalizacjach może się okazać, że nie ma możliwości przyłączenia albo będzie ono na tyle drogie, że ogrzewanie błękitnym paliwem nie będzie Ci się opłacało. Koszty eksploatacji systemu wzrosną, jeśli gaz ziemny zastąpisz gazem LPG – płynnym, z butli czy ze zbiornika. Kosztuje on więcej, ale jest dostępny dla prawie każdego.

Wzrost kosztów gazu powoduje także, że ogrzewanie błękitnym paliwem przestaje być tak atrakcyjnym systemem, jakim było dotychczas.

Koszty ogrzewania gazowego

W związku z rosnącą od początku 2022 roku inflacją rząd zdecydował się zamrozić w Polsce taryfę na gaz ziemny. Ile kosztuje ogrzewanie gazowe? To można policzyć na bazie stawki za 1 kWh. Od początku bieżącego roku to wydatek na poziomie 20 gr/kWh. Jeszcze w 2021 roku było to 8-10 gr/kWh. Taryfa na bieżącym poziomie ma być utrzymana do końca 2022 roku.

Niestety, ale od 1 stycznia 2023 roku należy oczekiwać ogromnych podwyżek cen gazu ziemnego, patrząc na notowania tego paliwa z dostawą w ostatnim kwartale 2022 roku na giełdach towarowych. To aż 1,4 zł za 1 kWh, a z dostawą w całym przyszłym roku – 1,33 zł/kWh. To nawet pięcio- czy sześciokrotnie więcej niż rodziny w Polsce płacą w roku bieżącym.

Jeśli więc koszt zapewnienia ogrzewania gazowego w 2022 roku wyniósł np. 4 tys. zł, w 2023 roku może być to 20-24 tys. zł. Jeśli rząd nie podejmie żadnych działań mających na celu wsparcie gospodarstw domowych ogrzewanych gazem z butli czy ze zbiorników oraz z sieci, takie podwyżki mogą generować olbrzymie długi. Dlatego warto też wiedzieć, jak na bieżąco oszczędzać na swoim ogrzewaniu gazowym.

Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu gazowym?

Podwyżki cen gazu wydają się niemożliwe do uniknięcia. Stąd też coraz bardziej istotny staje się temat tego, jak oszczędzać gaz. Podstawą jest wykorzystanie kotła gazowego nowej generacji, który jest urządzeniem energooszczędnym, więc zużywa mniej błękitnego paliwa, ale zapewnia ten sam komfort termiczny. Wygodny i bezpieczny w użytkowaniu będzie model z elektrycznym zapłonem.

Zwykły kocioł gazowy wymaga dokupienia podgrzewacza wody, który jest zbędny w przypadku kotła kondensacyjnego. Ten dostarcza ciepłą wodę do kaloryferów czy ogrzewania podłogowego, a przy tym zużywa nawet do 40 proc. mniej gazu.

Na zmniejszenie rachunków wpłynie zaopatrzenie się w pokojowy regulator kotła gazowego. Dopasuje on bowiem temperaturę we wnętrzach do pory dnia i potrzeb użytkowników. Ponadto powinieneś mieć nawyk kontrolowania sprawności działania grzejników – należy je regularnie odpowietrzać i czyścić.

Jeśli masz taką możliwość, zmniejsz temperaturę we wnętrzach. Optymalnie, by w dzień temperatura wynosiła 20-21 stopni, a w nocy 18-19 stopni. Dzięki temu wbrew pozorom sporo zaoszczędzisz na zużyciu gazu. Ponadto dzięki montażowi ekranów odbijających energię cieplną za kaloryferami możesz wygenerować kolejne oszczędności.

