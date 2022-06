Jakie cechy ma dobry lider?

Kim jest lider?

Lider to osoba, która przewodzi w firmie, stoi na czele określonego zespołu, jest niejako autorytetem, planuje działania pracowników, nadzoruje je oraz kontroluje. Lider może zarówno kierować całym zespołem, jak i nadzorować dany projekt. Jego głównym zadaniem jest z kolei organizowanie i wskazywanie kierunku działań, co ma za zadanie usprawnić pracę i jednocześnie zapewnić pracownikom odpowiednie warunki wykonywania obowiązków zawodowych.

Czym charakteryzuje się dobry przywódca?

Jakie są cechy dobrego lidera? Dobry lider, aby był skuteczny, musi posiadać określone cechy, które umożliwią mu zbudowanie dobrej relacji z zespołem i właściwe zarządzanie pracownikami. Lider nierzadko przejmuje odpowiedzialność za cały zespół, dlatego też po jego stronie pozostaje podejmowanie trudnych decyzji. Dobry lider musi być pewny siebie, musi mieć własne zdanie i nie może uginać się pod naciskiem innych osób.

Mimo świadomości swoich mocnych stron dobry lider nie wywyższa się i nie uważa się za lepszego od innych. Traktuje wszystkich pracowników sprawiedliwie i jest wobec nich obiektywny. Wprowadza do zespołu otwartą komunikację, uważnie słucha pracowników i jest empatyczny. Lider musi również dbać o to, żeby każdy pracownik czuł się szanowany. Co więcej, przywództwa powinien umieć nie tylko przekazywać konstruktywną krytykę, ale i doceniać oraz nagradzać osiągnięcia swoich pracowników.

Oczywiście lidera powinna cechować umiejętność organizowania zadań i wyznaczania priorytetów. W tym celu musi dobrze poznać swój zespół, aby odpowiednio delegować im zadania i starać się o to, żeby każdy pracownik robił to, w czym jest najlepszy i w czym chce się dalej rozwijać. Przywódca dąży również do skutecznego rozwiązywania konfliktów w zespole, tak, by obie strony były zadowolone z wypracowanego wspólnie rozwiązania.

Duże znaczenie w pracy lidera ma również jego nastawienie do pracy, bowiem to od tego będzie zależeć nastawienie pracowników. Dobry lider powinien wyróżniać się optymizmem, charyzmą i odwagą. Powinien inspirować i motywować innych, aby podążali razem z nim w obranym przez nim kierunku. Jednocześnie przywódca powinien cechować się cierpliwością w realizacji zadań i osiąganiu sukcesów.

Jak być dobrym team leaderem?

Część osób uważa, że liderem trzeba się urodzić. Pozostali są zdania, że cech lidera można się nauczyć. Aby być dobrym team leaderem, tak samo jak w przypadku większości stanowisk, konieczne jest ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności. Team leader musi posiadać wiedzę, która pozwoli mu we właściwy sposób zarządzać zespołem i projektami. Znaczenie ma nie tylko zdobycie tej wiedzy, ale i jej nieustanne aktualizowanie po to, by stawać się coraz lepszym przywódcą. W związku z tym lider powinien dbać o poszerzanie swoich kompetencji i umiejętności przywódczych.

Czym zajmuje się team leader?

Do głównych obowiązków team leadera należy usprawnianie pracy zespołu, nadzorowanie działań pracowników, wyznaczenie priorytetów i odpowiednie delegowanie obowiązków zawodowych. Do pozostałych obowiązków team lidera zalicza się: motywowanie zespołu,

kontrola i ocena efektywności zespołu,

rozwiązywanie konfliktów w zespole/firmie,

wyznaczanie celów zespołowych (długo i krótkoterminowych),

onboarding nowych pracowników,

prowadzenie procesów rekrutacyjnych w firmie,

proponowanie usprawnień w firmie, który celem będzie usprawnienie pracy,

reprezentowanie zespołu przed innymi działami w przedsiębiorstwie.

Cechy złego lidera. Jakim liderem nie warto być?

Jakie są negatywne cechy lidera? Zły lider to osoba, która nie ufa swojemu zespołowi, przez co nie potrafi odpowiednio zorganizować pracy i powierzyć pracownikom właściwych zadań. W rezultacie w zespole panuje chaos i dezorganizacja, która nie sprzyja wykonywaniu obowiązków zawodowych. "Zły" przywódca sprzeciwia się nowym pomysłom, nie daje pracownikom możliwości rozwoju. Zły lider nie potrafi rozmawiać z innymi, szybko traci cierpliwość i uważa, że on sam wszytko wie najlepiej.

Taki przywódca jest pozbawiony motywacji, energii i optymizmu, co bezpośrednio będzie się negatywnie przekładać na nastawienie pracowników. Nie lubi on współpracować z innymi, nie potrafi chwalić zespołu. Stosuje wyłącznie krytykę, która nie jest konstruktywna i zamiast motywować, dołuje członków zespołu, co sprawia, że pracownicy tracą zapał i motywację do pracy.

