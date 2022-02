Japonia grozi Rosji sankcjami. Przekierowała część gazu LNG do Europy

- Jeśli dojdzie do rosyjskiej inwazji, Japonia podejmie odpowiednie kroki, w tym możliwe sankcje, w odpowiedzi na to, co się wydarzy, w porozumieniu z G7 i społecznością międzynarodową - oświadczył szef japońskiego MSZ Yoshimasa Hayashi. Premier Japonii Fumio Kishida będzie rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.