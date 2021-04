W piątek urzędy mogą być zamknięte. Pracownicy odbierają dzień wolny za 1 maja

W tym roku łatwo wydłużyć weekend majowy do czterech dni. Wszystko dzięki zapisom Kodeksu pracy. Skoro święto wolne od pracy, które przypada 1 maja, wypada w sobotę, to pracownikom należy się dodatkowy dzień wolnego.

O co chodzi? Przepis Kodeksu pracy brzmi: "Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin". W praktyce jeśli święto przypada w piątek, nie pracujemy, ale jeśli wypada w sobotę, która i tak w praktyce nie wlicza się w wymiar czasu pracy (pięć dni w tygodniu po 8 godzin), pracodawca musi odjąć nam 8 godzin pracy (jeden dzień) w innym terminie. Stąd dodatkowy dzień wolny.

W tym roku pojawiła się możliwość przedłużenia majówki. Odbierając dzień wolny 30 kwietnia, można wydłużyć weekend majowy od piątku do poniedziałku. Niektórzy pracodawcy zdecydowali się się na ten krok.

Decyzja o wyznaczeniu 30 kwietnia dniem wolnym od pracy zapadła w niektórych urzędach gminnych. Warto zatem sprawdzić, czy tego dnia urząd, do którego planowaliśmy się wybrać, będzie otwarty. A jeśli nie, oznacza to, że trzeba się pospieszyć z załatwianiem spraw urzędowych, których termin wyznaczony jest do końca miesiąca.