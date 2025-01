Jest wniosek o ekstradycję byłego prezesa spółki Orlenu

Jak informował minister sprawiedliwości i prokurator generalny, Samer A. "jest współpodejrzany o wyrządzenie szkody spółkom OTS Switzerland Gmbh (Grupa Orlen) i Orlen S.A. na kwotę ok. 370 mln dol. (ok. 1,5 mld zł), poprzez zawarcie w okresie od 21 sierpnia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r. trzech niekorzystnych kontraktów zakupu ropy naftowej. Prokuratura w bliskiej współpracy z MSZ pilnie rozpoczyna procedurę ekstradycji podejrzanego do Polski".