Kaczyński zapewnia, że inflacja będzie powoli spadała. "Straty społeczne będą, ale niewielkie"

Obywatel 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Czy to nie śmieszne i w którym kraju tak jest, że prezes partii ogłasza zamiast rządu! bo nie mając kasy i by odwrócić uwagę od braku węgla, drożyzny i braku kasy z KPO Kaczyński ogłasza: czym można palić więc po co minister klimatu, po co karano ludzi za palenie kolorowymi gazetami i meblami, ogłasza zabranie immunitetów posłom wiedząc że jemu nic nie zrobią bo ma ziobrę więc po co wtykał do ustawy covidowej bezkarność rządu, nie ogłasza, że po 65broku nie będzie można być w Sejmie i senacie tak jak on, który pracą się nie z hańbił