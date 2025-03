Kanadyjski ekonomista ocenia nowego premiera: nie wstrzymujemy oddechu

Mark Carney został w niedzielę wybrany na lidera rządzącej Partii Liberalnej Kanady, która przygotowuje się do wyborów federalnych. Członkowie wybrali go miażdżącą przewagą głosów i to już w pierwszej turze. W najbliższych dniach oficjalnie obejmie on stanowisko 24. premiera Kanady.