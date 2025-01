Kandydatka na kanclerza chce uruchomić Nord Stream. "Od kilkuset milionów do kilku miliardów euro kosztów"

AfD za naprawą Nord Stream

"Naprawa Nord Stream to od kilkuset milionów do kilku miliardów euro kosztów oraz kilkanaście-kilkadziesiąt miesięcy pracy. A i tak nie wiadomo do końca, czy to wszystko jest możliwe. Obietnice AfD w tym zakresie mogą być zatem jedynie wurstem, tzn. kiełbasą wyborczą" - tak obietnice AfD komentuje branżowy serwis energetyka24.com