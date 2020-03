KGHM włącza się do walki z wirusem. Wyprodukuje środki dezynfekujące dla szpitali, urzędów i firm

Dzięki tak zwanej szybkiej ścieżce w zakresie konsultacji i rozpoczęciu procedury uzyskiwania zgody Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grupa KGHM ma szansę w najbliższych dwóch tygodniach produkować do 20 ton środków bioczynnych na dobę, które trafią do polskich szpitali, urzędów i firm – informuje PAP.

To nie jedyne działanie, jakie grupa kapitałowa KGHM podjęła w ostatnim czasie w związku z sytuacją dotyczącą koronawirusa SARS CoV-2. Wprowadzono specjalne procedury dla pracowników. 10 tys. maseczek p2 trafiło do władz województwa dolnośląskiego i Ministerstwa Zdrowia. Do dyspozycji Starostwa Powiatowego w Głogowie oddano budynek, który może być wykorzystany dla celów kwarantanny. Firma jest gotowa także do przekazania niektórych budynków uzdrowiskowych do podobnych celów, wskazano również.