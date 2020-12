Kiedy piwo zaczyna być sprawą polityczną. Znany bloger nie chce degustować piwa członka Konfederacji

"Tomasz Kopyra umieścił wczoraj wieczorem na swoim kanale film, w którym wyjaśnił powody, dla których nie chce zrecenzować moich piw z Browar Mentzen. Przyczyny są polityczne. Tomasz Kopyra nawet zgadza się z tym co mówię, ale nie akceptuje niektórych moich kolegów z partii, w związku z czym domaga się prawa do odmowy współpracy ze mną" - napisał na Facebooku Sławomir Mentzen.

"Raz, że taki bojkot jest dla niego reklamą, po której sprzedaż na ogół rośnie. A dwa, że nawet gdyby to było skuteczne, to jeszcze bardziej zniechęcało przedsiębiorców do wchodzenia do polityki. W Sejmie mielibyśmy jeszcze więcej urzędników oraz ludzi, którzy całe życie noszą teczkę za swoimi politycznymi patronami" - przekonuje Mentzen.