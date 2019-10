cba Mateusz Madejski 1 godzinę temu

Kim jest Sabri B., Turek zatrzymany przez CBA? Zaczynał na bazarze w Stambule, kierował Pogonią Szczecin

To on miał wrzucić 200 tys. zł łapówki do Maserati burmistrza dzielnicy Włochy. Kim jest Sabri B.? Zaczynać miał jako siedmiolatek na bazarze, ale wielkie interesy robił dopiero w Polsce. Jego nazwisko wiele emocji budzi w Szczecinie. - Cudotwórca i cynik - słyszymy od osób, które miały z nim kontakt.

