Kim właściwie są polscy najemcy?

Analogiczny wynik z 2019 r. wynosił już 4,2 proc. To oznacza, że około co dwudziesty mieszkaniec naszego kraju zasiedla lokum wynajmowane od prywatnego właściciela lub specjalnej firmy. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili sprawdzić, kim dokładnie są "rynkowi" najemcy z Polski. Wyniki takiej analizy mogą być zaskakujące dla osób, które kojarzą najem tylko z rozwiązaniem dla bezdzietnych singli.

Około połowa polskich najemców posiada już dzieci

W przypadku polskiego rynku najmu, niestety dość trudno o pełne i rzetelne informacje. Wynika to z faktu, że wolnorynkowy najem jest mocno rozproszony, a jego część nadal ukrywa się w szarej strefie podatkowej. Tym niemniej, Eurostat regularnie szacuje odsetek polskich najemców (na podstawie badań ankietowych). Europejski Urząd Statystyczny podaje też dokładniejsze wyniki badań, które eksperci RynekPierwotny.pl wykorzystali do obliczenia np. udziału "rynkowych" najemców bez dzieci. Po wykonaniu odpowiednich obliczeń okazało się, że tylko połowa gospodarstw domowych, które wynajmują mieszkania na wolnym rynku wciąż nie posiada dzieci. Chodzi o singli (ok. 17 proc. najemców), bezdzietne pary (ok. 26 proc.) oraz większe gospodarstwa domowe bez dzieci (ok. 5 proc.).