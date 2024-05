Klienci zaklepują mieszkania. Obawiają się jednego

Rezerwują mieszkania

O kilkudziesięcioprocentowym wzroście liczby rezerwacji mówi też "Rz" Agnieszka Mikulska z CBRE. Skoki odnotowano po przedstawieniu założeń programu "Na start". "To sygnał, że może on mocno wpłynąć na rynek" – oceniła Mikulska.

"Mieszkanie na start". Limit wniosków

Zgodnie z projektem objęty wsparciem kredyt będzie musiał zostać udzielony w złotych polskich. W przypadku kredytu hipotecznego będzie to musiał być kredyt na co najmniej 15 lat, z okresowo stałą stopą oprocentowania na co najmniej 5 lat, a dopłaty obejmą 120 pierwszych rat kredytu. Z kolei w przypadku kredytów konsumenckich, zaciągniętych na potrzeby mieszkaniowe, będą one musiały zostać zaciągnięte na co najmniej 5 lat i na maksymalnie 15 lat, a wsparcie będzie dotyczyć 60 pierwszych rat.