Kłopoty Tesco. Sprzedaje się na części

Przykładem jest przedwstępna umowa zakupu trzech centrów handlowych należących do grupy Tesco przez Echo Investment - w Warszawie, Krakowie oraz w Gdańsku. "Wyborcza" podkreśla, że sprzedaż lokalizacji krakowskiej ma znaczenie symboliczne, tam bowiem jest siedziba polskiego Tesco.

Za kryzys brytyjskiej sieci odpowiada szereg decyzji. Jedna z ważniejszych, które wylicza "Wyborcza", to wprowadzenie centralnych zakupów dla czterech krajów. Sieć, która postawiła na duże placówki, w porę nie zauważyła, że trend się zmienia - hipermarkety zaczęły być skutecznie podgryzane przez dyskonty. Jednocześnie duże placówki Tesco bez odpowiednich inwestycji starzały się. I zwalniały pracowników. Żeby odzyskać blask, potrzebne są pieniądze, w tym na odnowienie placówek. Same sklepy muszą upodobnić się do dyskontów. Rzecz w tym, że tu mają silną konkurencję.