Kolej. Wagony PKP wysprząta 350 więźniów

- To jest społeczna odpowiedzialność biznesu. W ramach tego programu resocjalizujemy i pomagamy w jednostkach samorządu terytorialnego. Teraz będziemy rozwijali tę działalność razem ze spółką Wars. Moją intencją jest, aby 17 proc. osadzonych, którzy jeszcze nie pracują, jak najszybciej znalazło zatrudnienie - wskazał wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, cytowany przez PAP.

Z jego zdaniem zgodził się gen. Kitliński. Wskazał on, że program "Praca dla więźniów" pomaga się odnaleźć osobom, które kiedyś popełniły przestępstwa. Ułatwi im to powrót do społeczeństwa, który nastąpi po opuszczeniu murów więziennych.