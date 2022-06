Kolejne uderzenie w portfele Polaków. A to jeszcze nie koniec

Dziewiąty raz z rzędu oprocentowanie w NBP wzrosło. Potwierdziły się przewidywania większości analityków, którzy szacowali, że oprocentowanie zostanie podniesione do 6 proc. i tak też się stało.

Tak walczą z inflacją

Co dalej ze stopami?

Ekspert ING ocenia, że otoczenie makroekonomiczne sprzyja utrzymywaniu się podwyższonej inflacji. - Wcześniejsze wzrosty kosztów energii, transportu, materiałów i pracy rozlewają się na ceny finalne coraz większej liczby dóbr i usług. Sprzyja temu wciąż solidny popyt, napędzany rosnącymi dochodami wskutek napiętej sytuacji na rynku pracy i ekspansji fiskalnej. Istotnym ryzykiem dla przebiegu ścieżki inflacji w 2023 jest skala przyszłych podwyżek cen regulowanych oraz decyzje rządu co do Tarczy Antyinflacyjnej — dodaje Adam Antoniak.

Adam Antoniak szacuje, że stopa referencyjna możne wzrosnąć w obecnym cyklu do 8,5 proc.

Roman Ziruk, analityk Ebury również zakłada, że kolejne miesiące przyniosą kontynuację podwyżek stóp procentowych w Polsce. On jednak jest bardziej optymistyczny i zakłada, że stopy w perspektywie kilku miesięcy wzrosną do ok. 7 proc.