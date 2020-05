Kolejny etap odmrażania gospodarki. Otwarcie salonów kosmetycznych. Wyjaśniamy zasady

Co z maseczką u kosmetyczki?

Już podczas umawiania wizyty należy klienta poinformować o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym o przyjściu do salonu w maseczce oraz zabraniu ze sobą rękawiczek jednorazowych.

Jeśli klient przyjdzie bez maseczki ochronnej lub bez rękawiczek jednorazowych, aby usługa mogła się odbyć, salon powinien mu je zapewnić - odpłatnie lub nieodpłatnie. W maseczce, przyłbicy i goglach pracować będzie musiała pracować również kosmetyczka. Są jednak pewne wyjątki. Maseczkę będzie można zdjąć do wymagającego tego rodzaj wykonywanego zabiegu.

Przyjmowanie klientów będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym zdalnym umówieniu się. Podobnie jak w przypadków salonów fryzjerskich nie może być sytuacji, w której klienci gromadzą się w zakładach. Poczekalnie we wszystkich gabinetach mają być całkowicie wyłączone z użytku.

Co więc, gdy klienta zjawi się przed wyznaczonym mu czasem? Wytyczne wskazują, że powinien zostać poproszony o poczekanie na zewnątrz lokalu.

Zasady epidemiologiczne wymagają również zmian w wystroju gabinetów kosmetycznych. Musi on zostać zredukowany do minimum. Znikną więc wazoniki, świece, kwiaty, lampy, i inne dekoracje, zwisające kotary, a także katalogi, próbniki, materiały reklamowe czy chusteczki. Pozostawiona powinna zostać maksymalnie wolna przestrzeń możliwa do szybkiego zdezynfekowania.