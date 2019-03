Komisja Europejska potwierdza konieczność budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną

To pierwsze od 3 lat rozmowy polskiego rządu z Komisją Europejską w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej. Do pilnego spotkania KE wezwałą polskie władze 19 lutego.

Do polskich władz przesłano pismo z prośbą m.in. o przesłanie dokumentacji projektowej i wyjaśnienia wpływu inwestycji na środowisko.

- Służby Komisji w tym piśmie poprosiły o wyjaśnienia i o wstrzymanie prac do czasu, aż zostaną rozwiane obawy dotyczące właściwej oceny oddziaływania na środowisko - powiedział w ubiegłym tygodniu rzecznik KE Enrico Brivio.

Przekop powstaje w miejscowości Nowy Świat. Liczyć ma ok. 1,3 tys. m długości i 5 m głębokości. Dzięki niemu możliwe ma być wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m. Przez sam kanał będą mogły z kolei przepływać statki o długości 100 m i szerokości 20 m.