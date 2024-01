"Komisja śledcza i Trybunał Stanu". Chcą konsekwencji po fuzji Orlenu z Lotosem

Victor 16 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

…to diabeł podrabia Jasność której podrobić się nie da i tych co Jasnosci i Bielic połączonych razem w sposób nie pojęty nie poznali zwodzi podrobioną jasnością świadczą o nim święci Rzymu których uwiódł i którzy zgodnie przyznają że widzieli cierpiącego Jezusa z krwawiącym sercem lub byli zaprowadzeni do piekieł i widzieli cierpienie, lux feratis to również jedno imion diabła: światło pokoju. Prawdziwa Jasność to radość.