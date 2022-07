Konsekwencje postępowania komorniczego – czy można się ubiegać o kredyt?

Zakończenie postępowania komorniczego a kredyt

Czy uzyskanie kredytu po spłacie komornika jest możliwe? To zależy od wielu czynników, m.in. od rodzaju zaciągniętego zobowiązania. Postępowanie komornicze ma miejsce wtedy, gdy wierzyciel oraz dłużnik nie potrafią dojść do wzajemnego porozumienia. Wówczas w sprawę angażuje się komornik, który ma za zadanie wyegzekwować dług, zajmując majątek dłużnika. Egzekucja powinna trwać do czasu, aż całość roszczeń wierzyciela lub wierzycieli zostanie zaspokojona.

W okresie zaraz po spłacie komornika istnieje bardzo mała szansa na zaciągnięcie nowego zobowiązania finansowego. Dzieje się tak, ponieważ w BIK-u, czyli w Biurze Informacji Kredytowej widnieją wpisy o niespłaconych zobowiązaniach. Przed udzieleniem kredytu każdy bank zaznajamia się z BIK-iem klienta. Informacja o długach w przeszłości jest często przyczyną odmowy udzielenia zobowiązania, ale niekoniecznie musi. W niektórych przypadkach zaciągnięcie kredytu tuż po zakończeniu postępowania komorniczego jest możliwe.

Czy postępowanie komornicze wpływa na zdolność kredytową?

Wciąż prowadzona egzekucja komornicza praktycznie uniemożliwia zaciągnięcie kredytu w jakiejkolwiek instytucji finansowej. Zakończone postępowanie komornicze także negatywnie wpływa na zdolność kredytową. 5 lat po zakończeniu postępowania komorniczego w BIK-u takiej osoby widnieją informacje o egzekucji i opóźnieniach w spłacie, które mocno szkodzą potencjalnemu kredytobiorcy. Taka osoba może napotkać trudności w korzystaniu z usług banków. Istnieją jednak firmy pożyczkowe udzielające finansowania podmiotom objętym egzekucją komorniczą. Korzystają z nich podmioty, które nie posiadają wzorowej historii kredytowej.

Po jakim czasie od zakończenia postępowania komorniczego można wziąć kredyt?

Zaciągniecie kredytu bądź pożyczki po zakończonej egzekucji komorniczej, nie jest niemożliwe. W BIK-u przez 5 lat od momentu spłaty i zamknięcia rachunku kredytowego widnieją wpisy o niespłaconych zobowiązaniach. Od momentu, gdy minie 5 lat od zwrotu zadłużenia, które zarejestrowano w BIK, wpis zostaje wykreślony i klient może starać się o dofinansowanie na normalnych zasadach.

Spłacony komornik a kredyt hipoteczny – co warto wiedzieć? Uzyskanie kredytu na mieszkanie wymaga od klienta posiadania odpowiednio wysokiej zdolności i pozytywnej historii w BIK-u. Żaden bank nie udzieli kredytu osobie, wobec której toczy się postępowanie komornicze. Informacje o opóźnieniach czy zakończonym postępowaniu komorniczym również mocno obniżają szanse. Po upływie 5 lat od zakończenia postępowania komorniczego klient ma jednak czyste konto. Wszystkie informacje o długach znikają i jeśli tylko jego bieżąca zdolność kredytowa będzie na to pozwalała, może zaciągnąć kredyt hipoteczny.

Dopiero co spłacony komornik a kredyt hipoteczny nie idą w parze. Z innym rodzajem finansowania, np. z kredytem gotówkowym kwestia może wyglądać nieco inaczej. Niskokwotowy kredyt gotówkowy przyznawany jest na mniej restrykcyjnych zasadach niż kredyt hipoteczny. Możliwe więc, że osoba, która niedawno spłaciła komornika, otrzyma od banku kredyt gotówkowy (nawet wcześniej niż po upływie 5 lat). Wszystko jednak zależy od polityki danej instytucji finansowej.

Trwające postępowanie komornicze a kredyt

Co, jeśli komornik ściąga długi dłużnika posiadającego kredyt do spłacenia? Zaciągnięcie i spłacanie kredytu wymaga od kredytobiorcy terminowych spłat zobowiązania. Opóźnienia spowodują, że bank czy firma pożyczkowa zgłoszą do BIK-u całą sprawę. Dzieje się tak wtedy, gdy opóźnienia w płatności rat kapitałowo-odsetkowych wynoszą więcej niż 60 dni. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, a bank zgłosi sprawę do sądu i uzyska bankowy tytuł wykonawczy, komornik może rozpocząć egzekucję i ściganie długów.

Aktualnie spłacany kredyt i tak zostanie spłacony, o co zadba komornik. Jeśli dłużnik ma zaciągnięty kredyt hipoteczny, bank może przejąć daną nieruchomość i ją sprzedać, by odzyskać pieniądze. Jeśli sprzedaż takiej nieruchomości okaże się niewystarczająca, wówczas komornik będzie ściągał długi np. z wynagrodzenia kredytobiorcy. Gdy długi zostaną zwrócone, a komornik spłacony, jedynym obciążeniem będzie wpis do BIK-u, który przez 5 lat mocno utrudni zaciąganie nowych kredytów czy pożyczek. Czasem informacje trafiają także do BIG-u, czyli Biura Informacji Gospodarczej.

Postępowanie komornicze mocno nadwyręża sytuację finansową dłużnika oraz utrudnia dalsze zaciąganie finansowań. Nie trwa to jednak wiecznie. Wpis w BIK-u widoczny jest 5 lat od spłaty komornika. Po tym czasie były dłużnik ma czystą kartę i może na nowo korzystać z usług banków (jeśli oczywiście pozwala mu na to jego zdolność kredytowa).

