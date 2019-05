Kopcińska: nowe 500+ będzie kosztowało 3 mld zł

Projekt przewidujący wsparcie osób niepełnosprawnych kwotą 500 zł przed wakacjami trafi do Sejmu. PiS przekonuje, że ustawa może wejść w życie jeszcze przed wyborami parlamentarnymi.

Dodatkowe 500 złotych, które w niedzielę zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, trafi do najbardziej potrzebujących osób niepełnosprawnych - zapowiedziała rzecznik rządu Joanna Kopcińska w rozmowie z TVP Info.

Kopcińska wyjaśniła, że rząd zdecydował, że wsparcie w wysokości 500 zł trafi do około pół miliona osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznej niepełnosprawności, które jednocześnie nie pobierają innych świadczeń, takich jak na przykład świadczenie emerytalne czy renta z tytułu nieudolności do pracy – informuje PAP.

Wsparcie trafi do osób dorosłych i nie będzie miał znaczenia wiek orzeczenia niepełnosprawności.

Rocznie będzie to dla budżetu wydatek 3 mld zł. Rząd planuje sfinansować wsparcie z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, do którego rocznie trafia 1,7 mld zł oraz z podatku od sprzedaży detalicznej, z którego wpływy - według prognoz - mają wynieść od 1,5 do 1,7 mld zł.