Korea Południowa stworzyła nową laserową broń. Celem drony wysyłane przez Pjongjang

Agencja ds. Zakupów Obronnych Korei Południowej (DAPA) ogłosiła, że nowa broń laserowa jest "zdolna do precyzyjnych uderzeń w małe bezzałogowe pojazdy powietrzne". Projekt, nazwany "Gwiezdne Wojny", ma znacząco wzmocnić zdolności Korei Południowej do odpierania prowokacji dronowych ze strony Korei Północnej.

Lee Sang-yoon, przedstawiciel DAPA, wyjaśnił mechanizm działania broni. Skupiona na celu wiązka powoduje stopienie powierzchni, a zapłon wewnętrznych komponentów, co prowadzi do zniszczenia maszyny.

Rośnie zainteresowanie bronią laserową

Broń laserowa cieszy się rosnącym zainteresowaniem na arenie międzynarodowej. Według think tanku RAND, wiele krajów, w tym Izrael, Chiny, Rosja, Francja, Indie, Turcja, Iran, Korea Południowa i Japonia, inwestuje w krajowe programy rozwoju tej technologii. Wcześniej w tym roku Wielka Brytania ogłosiła, że przetestowała nowy laser wysokiej mocy, który mógłby być użyty przeciwko rosyjskim dronom na Ukrainie.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że koszt pojedynczego użycia broni DragonFire wynosi zazwyczaj mniej niż 13 dolarów. Stany Zjednoczone również sygnalizowały możliwość wykorzystania systemów laserowych do ochrony baz na Bliskim Wschodzie przed atakami dronów i pocisków, choć nie jest jasne, czy zostały one już użyte.

Nowa broń może zagrozić równowadze

Rozwój tej technologii przez Koreę Południową wpisuje się w globalny trend poszukiwania nowych, efektywnych kosztowo rozwiązań obronnych. Może to również zainspirować inne kraje do zintensyfikowania badań nad podobnymi systemami, potencjalnie prowadząc do nowego wyścigu zbrojeń w dziedzinie technologii laserowych.