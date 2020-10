Koronawirus. GDDKiA przekonuje, że pandemia nie wstrzymała budowy dróg

- Nie zamrażamy inwestycji i naszych planów. Firmy realizujące nasze zlecenia budują swoją stabilność ekonomiczną i kadrową. To nie tylko firmy budowlane. Nasze inwestycje to całe ciągi dostaw, tysiące miejsc pracy i setki podwykonawców, dostawców i usługodawców - zapewnia Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

GDDKiA w komunikacie prasowym zapewnia, że stosowna reakcja na rozwijającą się pandemię nastąpiła już w marcu 2020 roku. Wytyczne przy budowach zostały dostosowane do zagrożenia epidemicznego.

Na potwierdzenie swoich tez Dyrekcja zestawia wydatki inwestycyjne od stycznia do września w latach 2019-2020. Przekonuje, że w bieżącym roku kwoty "są dużo większe". Tylko w sierpniu i wrześniu firmy budowlane otrzymały o ok. 80 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

"W sumie od stycznia do września wypłacono wykonawcom blisko 10 mld złotych, czyli o ok. 3,5 mld więcej niż w tym samym okresie w 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

- Do tej pory koronawirus nie zatrzymał budowy dróg i liczę, że przy zachowaniu odpowiedniej staranności i ostrożności nadal tak pozostanie - ocenia Żuchowski.

W 2020 roku ogłoszono przetargi dla 24 odcinków, których łączna długość wynosi 310,2 km a szacunkowa wartość ok. 9,8 mld złotych. Do końca roku ogłoszone mają zostać kolejne 22 odcinki o łącznej długości 260,7 km i szacunkowej wartości ok. 9,9 mld złotych.