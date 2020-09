Koronawirus. Kolejki w publicznych przychodniach napędzają klientów prywatnym

Pandemia spowodowała, że dostęp do publicznej służby zdrowia został utrudniony. Jak pisze "Gazeta Wyborcza", przez pierwsze dwa miesiące Polacy unikali lekarzy, ale po lockdownie wrócili do przychodni ze zdwojoną siłą.

To zakorkowało system, co jest niezwykle niebezpieczne, bo wielu pacjentów odkładało wizyty na potem. Dotyczy to bardzo często poważnych dolegliwości, jak choćby choroby serca. Niewydolność spowodowana jest również przez to, że podstawowa opieka zdrowotna często nadal funkcjonuje w trybie teleporad.