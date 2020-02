Koronawirus odbije się na polskim PKB. Gospodarka zwolni

"Przyjmując za niemieckim Ifo Institut, że wskutek epidemii koronawirusa wzrost gospodarczy Chin w 2020 r. zmniejszy się o 1 pkt proc. (...), wartość dodana (PKB) i liczba pracujących w Polsce mogą zmniejszyć się o około 0,02 proc. - co wynika z obliczeń własnych PIE wykonanych na podstawie światowych tablic przepływów międzygałęziowych" - napisał PIE w komunikacie.

To i tak niewiele w porównaniu z innymi krajami. Najmocniej mogą ucierpieć Niemcy. To one mają najsilniejsze powiązania handlowo-inwestycyjne z chińską gospodarką.