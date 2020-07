"Koronawirus party". Niepokojąca moda w USA

- Na początku myśleliśmy, że to rodzaj plotek. Przeprowadziliśmy badania, nie tylko potwierdzają to gabinety lekarskie, ale stan potwierdził, że mają te same informacje - powiedziała. Informację potwierdza też miejscowa straż pożarna. Jak podaje CNN, imprezy są biletowane. Podczas spotkań organizuje się też zawody kto szybciej zarazi się koronawirusem. Zwycięzca dostaje nagrodę pieniężną.