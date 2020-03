Koronawirus. Poczta Polska przywraca przyjmowanie przesyłek do niektórych państw

Przed trzema dniami Poczta Polska poinformowała, że tymczasowo zawiesza przyjmowanie paczek i listów do innych krajów . Teraz wobec części państw to obostrzenie zostało złagodzone.

Do pierwszych trzech wymienionych z Polski trafią listy oraz paczki - zarówno te priorytetowe, jak i ekonomiczne. Do Ukrainy dodatkowo przywrócona zostaje usługa Paczka UKRAINA PLUS, a do Niemiec - GLOBAL Express.