Koronawirus. Rybnik - epicentrum wirusa. Wszystko zaczęło się w jednej kopalni

- Wraz ze mną 19 kolegów i ich rodziny, ale teraz to już ruszyło lawinowo. Z tego, co wiem, na kopalni mamy już ponad 200 zakażonych i 800 osób na kwarantannie - mówi górnik.

Potwierdzamy tę informację w Polskiej Grupie Górniczej (PGG), do której należy kopalnia. - KWK ROW Jankowice - 204 osoby z pozytywnym wynikiem na COVID-19, a na kwarantannie 836 osoby. W naszych pozostałych 4 kopalniach zakażonych jest 371 osób, a 1489 przebywa na kwarantannie - mówi money.pl Tomasz Głogowski, rzecznik PGG. To dane z czwartku.

Ciasna winda

Strach o pracę

Wyraźnie widzi, że ludzie w Rybniku boją się. Mogłoby się wydawać, że głównie zachorowania, ale to nieprawda. - Najbardziej boją się utraty pracy. Dlatego nawet, jak kichają czy są podziębieni, to idą. Założę się, że ten pierwszy przypadek na kopalni Jankowice był właśnie takiego rodzaju - mówi Uracz-Krzyżanowska. Jak ocenia, niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się wirusa jest wyjątkowo duże.

W Rybniku nie ruszą przedszkola

Tymczasem sytuacja jest poważna nie tylko w kopalniach. - Zastanawialiśmy się nad otwarciem żłobków i przedszkoli . Jednak GIS stwierdził, że nie jest to teraz możliwe. Myśleliśmy choć o kilku dzielnicach, ale okazało się, że zakażeni mieszkają we wszystkich - mówi Agnieszka Skupień z Urzędu Miasta w Rybniku.

Jak dodaje, miasto niestety nie ma wpływu na to, jak do zagrożenia podchodzi kierownictwo w kopalniach. - Nie chodzi o to, żeby im coś wytykać, ale dalej pracuje kopalnia Chwałowice w centrum Rybnika, KWK Marcel w okolicach. Jest jeszcze kopalnia Rydułtowy, niby za Rybnikiem, ale tak naprawdę to jedno miasto - mówi Skupień.