Koronawirus sieje spustoszenie w branży lotniczej. KLM zwolni 5 tys. pracowników

Holenderskie linie KLM zwolnią nawet 5000 pracowników, próbując w ten sposób "dostosować swoje rozmiary do nowej rzeczywistości" stworzonej przez pandemię koronawirusa – informuje serwis "Flight Global".

Wprawdzie przewoźnik otrzymał rządowe wsparcie o wartości ok. 3,4 miliarda euro, ale i tak nie jest w stanie utrzymać zatrudnienia. Z prognoz na lata 2021-2022 wynika, że do końca przyszłego roku będzie musiał zredukować zatrudnienie z obecnych 33 000 etatów do 28 000.