Koronawirus. Sprawdzamy czy jesteśmy gotowi. Na 38 mln obywateli mamy 40 szt. izolatorów transportowych

83 odziały zakaźne z ok. 3 tys. łóżek i ok. 300 izolatkami. To ma być wystarczające zabezpieczenie na czas zmagania się z koronawirusem, który do Polski przyjdzie prędzej czy później. Brakuje jednak innego sprzętu - izolatorów transportowych, czyli szczelnego tunelu nakładanego na nosze. W całym kraju jest ich 40.

