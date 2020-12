Koronawirus. Tymczasowa kostnica w chłodniczej naczepie. Szpital w Ełku tak szykuje się na zmarłych na COVID-19

Zarząd szpitala nie chciał odpowiadać na nasze pytania, zwracając uwagę na fakt, że “to delikatna sprawa”. Dyrektor jednostki na pytania o nietypową kostnicę szybko się rozłączyła, bo stwierdziła, że komentować sprawy nie będzie. Choć próbowaliśmy potwierdzić informacje już w piątek, to odpowiedź przyszła dopiero we wtorek. Z urzędu wojewódzkiego.

Jak dodaje, dopiero kiedy tam miejsc zabraknie, to wówczas ciała trafią do tymczasowej chłodni w naczepie tira.

- Spełnia ona wymagania pomieszczenia do przechowywania zwłok - stwierdza rzecznik. Jak nas informuje, pomysł z naczepą został wymyślony przez szpital i nikt w tej sprawie do wojewody się nie zgłaszał.

Zapytaliśmy również, czy szpital zwracał się do urzędu miasta Ełk z prośbą o pomoc w zabezpieczeniu miejsca do przechowywania zwłok zmarłych na COVID-19. Przecież Pro-Medica jest spółką miejskiego samorządu. Jak zapewnia Radziłowicz, takiej prośby nie było.

Potwierdziła nam to we wtorek dyrektor szpitala Bożena Szelągowska. "W związku z tym, że sami się przygotowaliśmy do takiej sytuacji, nie widzieliśmy potrzeby zwracania się do Wojewody, Ministerstwa Zdrowia lub wojska o pomoc w tym zakresie" - napisała.