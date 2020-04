Koronawirus w 24 DPS w Polsce. Rząd daje 20 mln zł na pomoc i pozwala użyć 1 mld zł z unijnej kasy

- Od samego początku pandemii zaczęliśmy wspierać samorządy, które prowadzą te domy. Czujemy się jednak i za nie odpowiedzialni i chcemy je wspierać. To wsparcie idzie od samego początku - mówiła Maląg.

Jak to wyglądało? Jak relacjonowała minister, odbywały się liczne spotkania ze starostami i innymi przedstawicielami samorządów.

- Najpierw daliśmy instrumenty, by domy mogły funkcjonować, więc zdecydowaliśmy o ich zamknięciu W Polsce mamy obecnie 824 DPS-y. W 24 z nich jest kwarantanna, dane mówią same za siebie - mówiła minister Maląg.

Ilustrowała to tabela widoczna na zdjęciu tytułowym. Wynika z niej, że w Polsce 4,4 proc. wszystkich ofiar koronawirusa to pensjonariusze DPS. Tymczasem w Kanadzie w podobnych ośrodkach jest to aż 57 proc., Irlandii 55 proc., a Francji 49 proc.