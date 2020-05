Koronawirus w Polsce. Jacek Sasin zapewnia, że pandemia nie przyspieszy wygaszania kopalń

- Absolutnie koronawirus nie jest i nie będzie żadnym pretekstem, żeby podejmować jakieś nadzwyczajne działania długofalowe. Moim głównym założeniem jest dążenie do tego, żeby górnicy nie tracili pracy i żebyśmy zapewnili bezpieczeństwo energetyczne Polsce - podkreślił minister w radiowej Trójce. Jego wypowiedzi cytuje Polska Agencja Prasowa.

Wicepremier poinformował również, że gabinet Mateusza Morawieckiego przygotowuje program naprawczy dla polskiego górnictwa. Jego szczegóły są obecnie dopracowywane. Na razie wiadomo, że ma on poprawić sytuację ekonomiczną ektora. W pełni poznamy go do końca czerwca.