Koronawirus w Polsce już od roku. Sześć miesięcy bez knajp, siedem bez siłowni. Kościoły zamknięcie ominęło

Knajpy, galerie, siłownie na start

Lasy zamknięte w amoku

Pół roku z maseczkami na dworze

Choć początkowo minister zdrowia do zakrywania ust i nosa podchodził sceptycznie, to jednak 16 kwietnia rząd wprowadził taki obowiązek w miejscach publicznych.

Od roku praktycznie nie działają też szkoły. Do wakacji wszyscy uczniowie pozostawali w domu. Od września dzieci wróciły do klas, ale tylko do 24 października. Wtedy znowu zaczęła się nauka zdalna i trwa do dziś. Wyjątek? Dzieci z klas I-III. One wróciły do szkół 18 stycznia.