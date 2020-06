Koronawirus zmienia handel. Kupujemy rzadziej, ale więcej

- Zmieniły się nawyki zakupowe tak, że robimy je rzadziej, ale większe – mówi "Wyborczej" Grzegorz Łaptaś, partner w firmie doradczej PwC. - Gromadzimy większe zapasy. To dotyczy wszystkich sieci spożywczych, ale też całego handlu. Widać to na przykład w odzieżówce po otwarciu galerii. Jest dużo mniej odwiedzających, ale jak ludzie wchodzą do centrum handlowego, to nie po to, aby spacerować, ale kupować. Robią większe paragony.