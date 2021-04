Kosmetyki w supermarketach i drogeriach pod lupą inspektorów. Wykryto wiele nieprawidłowości

Inspekcja Handlowa w 2020 r.przebadała oznakowania kosmetyków. Sprawdzono aż 950 partii produktów. Niewłaściwie oznakowane kosmetyki znajdowały się w co piątym sklepie.

Brak informacji to częsty błąd, ale sprzedawcy muszą przestrzegać przepisów w tym obszarze. Dotyczy to również deklaracji znajdujących się na opakowaniach dotyczących działania kosmetyków.

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, w komentarzu do tej kontroli stwierdził, że "zachęty do kupna produktu i próby wyróżnienia go za wszelką cenę nie znają dziś granic".