Koszty gazu i prądu mogą wzrosnąć o miliardy euro. Mrożąca prognoza Goldman Sachs

🤔🤔🤔🤔🤔🤔 6 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Nie wiedzialam ze ponad 50%Polakow jest za wysłaniem wojsk do walki i obecności NATO w Ukrainie a także ze są za podwyżkami cen towarów w Polsce w związku z sankcjami? I nie są przeciwni cenie węgla 800 zł tona to już było a będzie 2000 zł tona.Jakiż to bogaty i wyrozumiały kraj🤔