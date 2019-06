KPRM publikuje oświadczenia majątkowe ministrów Emilewicz i Zagórskiego

W piątek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów udostępniła oświadczenia majątkowe premiera Mateusza Morawieckiego oraz podległych mu ministrów. Brakowało tam oświadcze minister przedsiebiorczości Jadwigi Emilewicz oraz ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego.

W poniedziałek dokumenty uzupełniono, pojawiły się brakujące oświadczenia majątkowe. Sprawdziliśmy, co wpisali w nich ww. ministrowie.

Jadwiga Emilewicz

Minister przedsiebiorczości w oświadczeniu majątkowym zaznaczyła, że - wraz z mężem - posiada dom mierzący 140 m kw. oraz mieszkanie o wielkości 50 m kw. To nieruchomości, w kwestii zobowiązań minister wpisała zaciągnięty w 2005 r. kredyt we frankach szwajcarskich - na zakup domu. Opublikowane oświadczenia dotyczą satnu na koniec grudnia 2018 r., z zapisów wynika, że do spłaty pozostało 149 tys. franków, czyli ok. 570 tys. zł.

W rubrykach dotyczących oszczędności w walutach polskiej i obcych czy papierów waratościowych minister Emilewicz wpisała "nie dotyczy".

Obejrzyj: Prezes mBanku szczerze o "frankowiczach"

Marek Zagórski

Nieco więcej wynika z oświadczenia majątkowego ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego. Jest właścicielem domu o dokładnie tej samej powierzchni, co nieruchomość Jadwigi Emilewicz, tj. 140 m kw. Do tego posiada mieszkanie mające 33,4 m kw, do którego należy też 1/159 udziału w garażu wielostanowiskowym. To nie wszystkie nieruchomości Zagórskiego, jest też właścicielem trzech działek, mierzących kolejno: 2 tys. m kw, 3 tys. m kw oraz 10 tys. m kw.

Z informacji na koniec grudnia 2018 r. wynika też, że minister miał 69.154,36 zł oszczędności oraz polisę na życie z funduszem kapitałowym, której wartość wykupu sięga ok. 20 tys. zł.

Również Zagórski spłaca kredyt we frankach szwajcarskich - ma do spłaty jeszcze ok. 112 tys. franków szwajcarskich, czyli ok. 430 tys. zł.

Minister cyfryzacji jest też właścicielem zamochodu - Volkswagena Tiguana z 2010 roku.

Czytaj także: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Rafalskiej

W rubryce "inne dodatkowe dane o stanie majątkowym" Marek Zagórski wpisał informacje dotyczące swoich zarobków. Jego przychód z najmu mieszkania to 13.200 zł, z diety parlamentarnej - 29.895,38 zł, z kolei wynagrodzenie z ministerstwa cyfryzacji to 162.241,63 zł.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące