Kredytobiorcom kończą się wakacje kredytowe. Czy coś jeszcze mogą zrobić?

Wprowadzenie wakacji kredytowych przez banki w okresie koronawirusa było odgórnym zaleceniem rządu. Związek Banków Polskich też wydał swoją rekomendację, a banki na własnych zasadach umożliwiły czasowe zawieszenie spłaty kredytów swoim klientom.

Tylko w pierwszych tygodniach pandemii odroczono spłatę zobowiązań o wartości ponad 76 mld zł (według danych BIK z maja 2020 r.). Okazuje się, że były one potrzebne, ale nie rozwiązują problemu, gdy w związku z pandemią Polacy nadal pozostają bez pracy, a mają aktywne zobowiązania.

Wakacje kredytowe tylko od 3 do 6 miesięcy

Część banków umożliwiła swoim klientom zawieszenie spłaty rat kredytów na czas pandemii tylko na 3 miesiące. Tacy klienci, jeśli w początkowej fazie rozprzestrzeniania się wirusa skorzystali z wakacji kredytowych, już dawno wrócili do spłaty swojego zobowiązania.

Ale klienci takich banków jak mBank, Credit Agricole, Santander Bank Polska, Idea Banku czy ING Bank Śląski mogli wydłużyć okres, w którym nie muszą regulować rat lub spłacać ich część za kredyt gotówkowy lub hipoteczny nawet do pół roku. To właśnie oni wkrótce będą musieli zastanawiać się co dalej, jeśli ich sytuacja finansowa nie uległa poprawie.

Sprzedaż kredytów maleje, a prognozy nie są najlepsze

Banki w dobie kryzysu odnotowują spadek sprzedaży wszystkich produktów kredytowych. W przypadku wniosków o kredyt gotówkowy widoczny jest spadek zainteresowania o ponad 30 proc. w pierwszym półroczu 2020 r.

Skutkuje to mniejszymi wpływami z odsetek i w konsekwencji mniejszymi zyskami banku. Nieco inaczej jest w przypadku hipotek, ale tutaj banki same ograniczyły ich sprzedaż m.in. przez podniesienie minimalnego wkładu własnego.

Mimo takich wyników banki idą klientom na rękę, udzielając im wsparcia w formie wakacji kredytowych. Wnioski nadal można składać. Ulgę w domowym budżecie przez kilka miesięcy mogą odczuć nie tylko klienci, którzy zaciągnęli zobowiązanie na mieszkanie, ale też Ci z kredytem gotówkowym.

To produkt, który do tej pory cieszył się dużym zainteresowaniem. Powodem może być fakt, że obecnie można otrzymać kredyt gotówkowy online bez zaświadczeń, a wystarczającym dokumentem jest jedynie wyciąg z konta bankowego. Eksperci przewidują, że sprzedaż tego produktu w tym roku spadnie o ponad 20 proc. rok do roku. Nic dziwnego, bo dla wielu Polaków przyszłość wciąż jest niepewna, więc odkładają swoje plany kredytowe na później.

Według Biura Informacji Kredytowej tylko z końcem maja banki zawiesiły spłatę kredytu gotówkowego dla ponad pół miliona kredytobiorców, co stanowi 75 proc. wszystkich produktów, które objęły bankowe wakacje kredytowe. Mogłoby się wydawać, że to klienci z kredytem mieszkaniowym bardziej będą potrzebowali wsparcia, a statystyki pokazują tendencję odwrotną.

UOKiK wprowadził ustawowe wakacje kredytowe

Zawieszenie spłaty kredytu od 3 do 6 miesięcy, to dla jednych wystarczająca pomoc, a dla drugich kropla w morzu potrzeb. Szczególnie jeśli w wyniku pandemii stracili źródło dochodu.

Wtedy pomocne mogą okazać się ustawowe wakacje kredytowe, które zostały ujęte w Tarczy Antykryzysowej. Zgodnie z jej zapisami kredytobiorcy mogą zawnioskować o odroczenie spłaty na kolejne 3 miesiące bez żadnych dodatkowych opłat. Jest jednak pewne ograniczenie.

Mogą z nich skorzystać Ci klienci, którzy stracili pracę po 13 marca 2020 r., a kredyt zaciągnęły przed tym dniem oraz do spłaty pozostało im co najmniej pół roku.

Kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem to też sposób na ograniczenie ryzyka problemów ze spłatą

Obserwujemy, że banki coraz chętniej oferują kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem. Do tej pory klienci rzadko z niego korzystali, bo wiadomo, że często wiąże się to z większym kosztem kredytu.

Z dodatkowych ubezpieczeń korzystają głównie klienci hipoteczni, którzy spłacają kredyt przez wiele lat i trudno im przewidzieć, co w tym czasie może się wydarzyć.

Okazuje się, że taka ochrona ubezpieczeniowa przydaje się w przypadku kredytów gotówkowych, gdy klient traci pracę lub z innych przyczyn losowych nie jest w stanie spłacać kredytu. Dlatego chcąc teraz wziąć kredyt gotówkowy, warto o nim pomyśleć.

