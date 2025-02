Krocie na kontach PPK. Przekroczona kolejna granica

"Dobry sentyment do polskich aktywów widoczny już także w PPK – wartość aktywów netto programu przekroczyła 33 mld zł" - napisał na platformie X wiceprezes PFR.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. Dla pracownika udział w PPK jest dobrowolny, może on w każdej chwili zrezygnować z oszczędzania, a potem do niego powrócić.