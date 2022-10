Krynica Forum 2022 – Wzrost i Odbudowa. Rewolucja w krajobrazie konferencyjnym już tej jesieni!

Świat, który znamy, zmienia się na naszych oczach. Dynamiczne transformacje na arenie międzynarodowej i nowe wyzwania związane z trwającą agresją rosyjską na niepodległą Ukrainę zawładnęły przestrzenią publiczną. Rewolucja, którą spowodowała pandemia COVID-19, widmo zapaści gospodarczej w UE, a teraz wojna tocząca się za naszą wschodnią granicą, to istotne elementy, które definiują naszą rzeczywistość. Czy Polska i Europa są na te wyzwania gotowe? Jakie czynniki mogą wpłynąć na poprawę naszego bezpieczeństwa militarnego, ekonomicznego, energetycznego, informacyjnego czy socjalnego? Jak nowe technologie ukształtują społeczeństwo przyszłości? Czy fala migracji zmieni sytuację demograficzną Polski? Jaka będzie przyszłość opieki zdrowotnej?

Na te i inne pytania odpowiadać będzie ponad 200 panelistów Krynica Forum, a wśród już potwierdzonych są między innymi: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk , Doradca Prezydenta RP Andrzej Zybertowicz , ambasador RP przy NATO Tomasz Szatkowski , Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny PKN ORLEN Daniel Obajtek , Prezes PGE Wojciech Dąbrowski , Marszałkowie Województw Małopolskiego Witold Kozłowski , Podkarpackiego Władysław Ortyl , Lubelskiego Jarosław Stawiarski , dziennikarze i publicyści Igor Janke, Marcin Makowski, Rafał Ziemkiewicz, geopolityk i założyciel think tanku Strategy&Future Jacek Bartosiak, założycielka infuture.institute Natalia Hatalska , prezeska Fundacji Panoptykon Katarzyna Szymielewicz , pisarz, autor fantastyki Jacek Dukaj , oraz profesor UJ Krzysztof Pyrć i były minister zdrowia i obecny Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Nie mniej interesująco zapowiada się ścieżka energia i klimat, podczas której prelegenci Krynica Forum będą debatować o transformacji i bezpieczeństwie energetycznym Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, paliwach przyszłości, wykorzystaniu nowoczesnych technologii, między innymi wodoru w energetyce, drodze do polskiego atomu, niezbędnych reformach systemu ETS oraz większego wykorzystania węgla w elektroenergetyce, w kontekście pułapki gazowej zastawionej na UE przez Rosje oraz polityki klimatycznej UE.

Ścieżka społeczeństwo przyszłości to przekrój dyskusji na temat wizji przyszłości, zarówno tej, która już staje się rzeczywistością jak i dalszej, w dużej mierze definiowanej przez zdobycze rewolucji technologicznej. Czy staniemy się społeczeństwem cyfrowym? Jak nowe technologie zmieniają rozumienie demokracji? Jak oddzielić rzetelne wiadomości od fake news i jaka będzie przyszłość informacji? Czy za kilkanaście lat będziemy żyli w nowoczesnych smart cities? A może wszystko to blednie w świetle problemów z dostępnością mieszkań i braku zdolności kredytowej młodych Polaków? Wielowątkowe pytania i odpowiedzi z perspektyw technologicznych wizjonerów, publicystów, polityków, autorów książek i liderów organizacji pozarządowych - to wszystko przed nami podczas Krynica Forum 2022.