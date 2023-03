Kryzys zbożowy w Polsce. Suski: UE chce nas zagłodzić

Problem ze zbożem w Polsce. PiS wskazuje winnych

Polska domaga się działań od KE

Po środowym posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że s pecjalny list w sprawie napływu zboża ukraińskiego do Polski zostanie skierowany do przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen. Ma być to list premierów kilku krajów UE "z żądaniem natychmiastowego działania, natychmiastowego wykorzystania wszystkich instrumentów, wszystkich dostępnych procedur i przepisów, aby ograniczyć wpływ zboża ukraińskiego na rynki krajów sąsiadujących z Ukrainą".

Rząd obiecuje pomoc rolnikom

Według MRiRW propozycje przewidują, że: rząd wystąpi do KE o przywrócenie ceł na zboże z Ukrainy, wzmocnione zostają kontrole na granicy, a do czasu otrzymania wyniku badania transport zostaje wstrzymany.

600 mln złotych z budżetu krajowego trafi do producentów pszenicy i kukurydzy, dodatkowe 520 mln złotych z rezerwy kryzysowej trafi do rolników, będą uwzględnione pozostałe gatunki zbóż i rzepaku. Ponadto będą dopłaty do transportu dla rolników i podmiotów zajmujących się obrotem zbóż w wysokości 100, 150, 200 zł do tony pszenicy lub kukurydzy w zależności od odległości od portów bałtyckich.