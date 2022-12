Kupują kota w worku? Polacy skarżą się na wadliwy węgiel. To mogą zrobić

- Reklamację zawsze można zgłaszać, Kodeks cywilny daje taką możliwość do dwóch lat, a jeśli są dalsze problemy, można się zwrócić do Inspekcji Handlowej z dokumentacją - mówi nam Beata Nankowska, naczelnik Wydziału Spraw Konsumenckich w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu.