Kupujemy coraz więcej plastikowych opakowań

Roczne zużycie opakowań w UE to 180 kg na mieszkańca. W Polsce wynosi 160 kilogramów. Choć zużywamy mniej opakowań niż reszta Europy, to roczna sprzedaż towarów opakowanych w tworzywa sztuczne od kilku lat rośnie w tempie 12 proc. rocznie.

- Trendy ekologii i wygody w przypadku opakowań prowadzą do rozwoju rynku w dwóch, z pozoru rozbieżnych kierunkach. Coraz więcej osób jest bowiem skłonna dopłacić do produktu, jeżeli wyróżnia się on ekologicznym opakowaniem lub pochodzeniem. Jednak równocześnie chcemy opakowań lekkich, wytrzymałych, poręcznych i najlepiej bogato zadrukowanych. Od tego, który z tych trendów będzie silniejszy, zależy kierunek rozwoju rynku, ponieważ intuicyjnie z opakowaniami ekologicznymi łączymy te z papieru i tektury, natomiast przekąski kupowane po drodze z pracy lub dania gotowe są pakowane głównie w tworzywa sztuczne. Można jednak pogodzić te trendy, ponieważ coraz częściej słyszymy o opakowaniach z tworzyw, które są projektowane od podstaw z myślą o możliwości ich późniejszego przetworzenia i ponownego wykorzystania. Dlatego teza o zmierzchu plastiku jest naszym zdaniem nieuzasadniona - mówi Kamil Mikołajczyk, dyrektor ds. sektora przemysłowego Santander Bank Polska.

- Przybywa towarów, które sprzedaje się w małych paczkach, łatwych do przechowania, zachowujących przydatność produktu do spożycia. W coraz większym stopniu handel odbywa się też przez Internet. To znacząco zwiększa popyt na opakowania. Z drugiej strony, narasta świadomość ekologiczna konsumentów, którzy coraz częściej zwracają uwagę, czy zakupione towary są produkowane i sprzedawane w sposób przyjazny środowisku. To z kolei wymusza na producentach opakowań dostosowania wykorzystywanych materiałów i sposobów projektowania. Oba trendy będą w Polsce się rozpowszechniały, przed branżą są zatem ogromne szanse, ale też duże wyzwania - mówi Ignacy Morawski, dyrektor centrum analitycznego SpotData.