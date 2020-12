Kwarantanna. Tysiące telefonów do Straży Granicznej

Straż Graniczna przypomina, by cudzoziemcy, którzy planują podróż do Polski, sprawdzili po pierwsze, czy z ich kraju możliwy jest transport do Polski, a także, czy mogą wjechać na terytorium Polski, bo granice zewnętrzne mogą przekroczyć określone kategorie osób, m.in. cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP oraz cudzoziemcy, którzy uczą się w Polsce. Zachęca też, by cudzoziemcy sprawdzili, czy po przekroczeniu granicy będą musieli odbywać obowiązkową kwarantannę.