Lewiatan chce podbić Polskę. Planuje otwarcie 200 sklepów

- Jesteśmy siecią ogólnopolską, ale też jesteśmy blisko lokalnych potrzeb naszych klientów. W codziennej działalności biznesowej najważniejsi są dla nas ludzie i dobre relacje - zarówno z klientami, jak też z partnerami. Kluczem do sukcesu jest zaangażowanie naszych franczyzobiorców, autentycznych gospodarzy sklepów, którzy od lat tworzą siłę Lewiatana - powiedział prezes Lewiatana Wojciech Kruszewski, cytowany przez PAP.

Sieć zapewnia również, że zależy jej by "każdy właściciel sklepu działającego pod szyldem Lewiatan miał możliwość wyboru i realnego wpływu na to, jak rozwijać swój biznes". Wojciech Kruszewski określił to mianem "otwartej franczyzy".