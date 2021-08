Szef KRRiT o lex TVN: nie ma realnego zagrożenia

keno 19 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

O tym że TVN 24 jest niezagrożony to my wiemy, gdyż nadaje przekaz satelitarny i koncesji nie potrzebuje, ale już taką koncesję potrzebuje TVN naziemny, który dociera do większości naszych domów. Także mówcie o TVN a nie mydlcie oczu TVN 24.