Losy Rafako nadal niepewne. Pracownicy martwią się o przyszłość

W Rafako nie ma jasnej deklaracji co do przyszłości załogi. - Kończą się zwolnienia grupowe, w wyniku których z pracy odejdzie 400 osób. Co będzie dalej? Wszystko zależy od tego, jaki będzie dalszy scenariusz funkcjonowania spółki i czy uda się pozyskać akcjonariusza. Zainteresowanie inwestorów jest, ale za wcześnie, by można było mówić o konkretach - przekazują money.pl przedstawiciele spółki.