Loteria szczepionkowa. Nagrody tylko dla w pełni zaszczepionych

przyjdzie czas i się okaże kto ma rację. Ja osobiście nie mogę uwierzyć w troskę o moje zdrowie i życie, tych, którzy zablokowali dostęp do leczenia, do diagnostyki, zakazali Aman...nę , stosowali testy, które i tak wskazywały średnio 50% + dodatnich wyników na czymkolwiek, i na zdrowych osobach a leczenie sprowadzili do teleporad. Ich jedynym pragnieniem i celem jest podanie mi preparatu, za który NIKT nie bierze żadnej odpowiedzialności, który jest w fazie badań i po których też wielu ma poważne komplikacje włącznie ze zgonem. Wiara w deklarowane przez nich dobre intencje wydaje mi się po prostu naiwnością i głupotą. Zagadkowy jest również straszliwy pośpiech i nerwowość działań tych osób. Już i natychmiast musisz się zaszcepić, dla siebie dla innych, dla babci dla dziadka!!!!!! Jednocześnie sami przyznają, tego nie da się ukryć, że możesz się zarazić i zarażać innych. Póki co gwarantują, że nie umrzesz (wielu już się przekonało) i będziesz lekko przechodził chorobę. I to jest motyw, w który wielu wierzy. Ja nie jestem wobec powyższego co napisałem pewien tych deklaracji, za które NIKT nie bierze żadnej odpowiedzialności. Ci co umarli to i tak mieli umrzeć. Ciekawe, lekarz badał przed szcepieniem, orzekł zdrowy jak byk i można wywakcynować, a po kilku dniach ten zdrowy byk padł. I mówią, musiał być ciężko chory.... ale to nie od szcepionki. Tak jak wszelkiej maści eksperci gwarantowali, że te pojawiające sięzakrzepy to na pewno nie od szcepionki!!! Sam czytałem te artykuły ludków z tytułami prof. dr etc. róznych sajmonów, gótów, dworaczków, niecieltzkich, korbanów, gżezioskich i innych.... ale nic, to tylko łaźnia, musicie się wykąpać i być czyści i pachnący.... tak już było.... Norymberga 2.0 i długi sznur.